Δοξολογία για το νέο έτος στη Μητρόπολη Μεσσηνίας (φωτογραφίες)

Με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάσθηκε το πρωί της Πρωτοχρονιάς η έλευση του νέου Έτους, στην πόλη της Καλαμάτας, με την τέλεση της καθιερωμένης Δοξολογία, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, πλαισιωμένου από τον Πρωτοσύγκελλο της Μητρόπολης Μεσσηνίας Αρχιμανδρίτη Φίλιππο Χαμαργιά και τους ιερείς του ναού και με την παρουσία εκπροσώπων τοπικών Αρχών, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Μετά το τέλος της Δοξολογίας ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε σε όλους ευλογημένο και ευτυχές νέο έτος με υγεία, τονίζοντας ότι με πίστη στον Θεό, αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο και αισιοδοξία θα διαμορφώσουμε συνθήκες για ένα καλύτερο αύριο.

Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας μετέβη στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, όπου και ευλόγησε την βασιλόπιτα, ευχόμενος στους εκπροσώπους των Αρχών αλλά και στο υπαλληλικό προσωπικό.