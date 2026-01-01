Δοξολογία για το νέο έτος στη Μητρόπολη Μεσσηνίας (φωτογραφίες)

Μετά το τέλος της Δοξολογίας ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε σε όλους ευλογημένο και ευτυχές νέο έτος με υγεία, τονίζοντας ότι με πίστη στον Θεό, αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο και αισιοδοξία θα διαμορφώσουμε συνθήκες για ένα καλύτερο αύριο.
Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας μετέβη στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, όπου και ευλόγησε την βασιλόπιτα, ευχόμενος στους εκπροσώπους των Αρχών αλλά και στο υπαλληλικό προσωπικό.
