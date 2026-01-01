Πελοπόννησος: Εγκρίθηκε το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Με βασικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026–2030 και δυνατότητα υπερδέσμευσης που ανεβάζει το συνολικό ύψος στα 195 εκατ. ευρώ, εγκρίθηκε το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Πελοποννήσου.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και, σύμφωνα με την Περιφέρεια, σηματοδοτεί την έναρξη νέου κύκλου παρεμβάσεων χωρίς δεσμεύσεις από έργα προηγούμενων περιόδων.

Όπως αναφέρθηκε, το προηγούμενο ΠΠΑ ξεκίνησε με περιορισμένα περιθώρια, λόγω παλαιών ενταγμένων έργων που βάραιναν τον σχεδιασμό. Από το 2024 η περιφερειακή αρχή προχώρησε σε έλεγχο ωριμότητας, αναδιάταξη εντάξεων και μεταφορά δεσμεύσεων σε έργα που μπορούν πράγματι να υλοποιηθούν.

Το νέο πρόγραμμα καταγράφει αύξηση πόρων περίπου 19% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ποσοστό που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα στη χώρα. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, για πρώτη φορά η Περιφέρεια ξεκινά με «καθαρή αφετηρία», γεγονός που –όπως σημείωσε– δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για σχεδιασμό και υλοποίηση έργων. Το αν αυτή η αφετηρία θα μεταφραστεί σε απτά αποτελέσματα, θα κριθεί στην πράξη.