Μεσσηνία: Εξιχνιάστηκαν κλοπές και απόπειρα σε χωριά του Δήμου Μεσσήνης

Δύο κλοπές και μία ακόμα απόπειρα σε χωριά του Δήμου Μεσσήνης εξιχνιάστηκαν έπειτα από έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης.

Ως δράστης φέρεται ένας 38χρονος, ο οποίος μαζί με 3 τουλάχιστον άγνωστους προς το παρόν συνεργούς του είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό τις κλοπές σε περιοχές της Μεσσηνίας.

Η συγκεκριμένη ομάδα στο χρονικό διάστημα μεταξύ 19 και 20 Νοεμβρίου εισέβαλαν σε μονοκατοικία στην Αρσινόη και πήραν ένα ρολόι χειρός αξίας 200 ευρώ.

Στο χρονικό διάστημα μεταξύ 11 και 12 Δεκεμβρίου μπήκαν και πάλι σε σπίτι στην Αρσινόη χωρίς όμως τελικά να αφαιρέσουν κάτι και στις 12 Δεκεμβρίου εισέβαλαν σε σπίτι στην Ελληνοεκκλησιά και άρπαξαν το ποσό των 3.010 ευρώ και διάφορα κοσμήματα μικρής αξίας.

Για τις υποθέσεις αυτές, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 38χρονου και των τριών αγνώστων συνεργών του για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής και κλοπής, ενώ κατασχέθηκε όχημα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.