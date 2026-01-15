Επιφυλακή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την ευλογιά των ζώων

Όπως αναφέρει η Περιφέρεια, στόχος είναι η θωράκιση του ζωικού κεφαλαίου και η προστασία του εισοδήματος των κτηνοτρόφων.

Στο πλαίσιο αυτό ανανεώνονται οι συμβάσεις λειτουργίας τεσσάρων σταθμών απολύμανσης και έκδοσης βεβαιώσεων για τα διερχόμενα οχήματα κτηνοτρόφων, εμπόρων ζώντων ζώων, ζωοτροφών και τυροκόμων. Οι σταθμοί λειτουργούν σε κομβικά σημεία εισόδου στην Περιφέρεια, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών:

στο Καλό Νερό Τριφυλίας στη Μεσσηνία, επί της εθνικής οδού Πύργου – Κυπαρισσίας

στο Λιβαδάκι Γορτυνίας στην Αρκαδία, επί της εθνικής οδού Τρίπολης – Αρχαίας Ολυμπίας

στη Δάρα Αρκαδίας, επί της παλαιάς εθνικής οδού Τρίπολης – Πατρών

στα διόδια Σπαθοβουνίου, επί της εθνικής οδού Κορίνθου – Τρίπολης

Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκεται σύμβαση για διενέργεια απολυμάνσεων στο λιμάνι του Γυθείου, σε περιπτώσεις μετακίνησης οχημάτων ενδιαφέροντος, κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης και με τη συνδρομή των λιμενικών αρχών.

Η Περιφέρεια εφιστά επίσης την προσοχή των κτηνοτρόφων, μετά τις επικαιροποιημένες οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διακίνηση ζωοτροφών, οι οποίες πλέον επιτρέπονται σε όλη την Επικράτεια. Συνιστάται η χρήση ζωοτροφών μόνο από επιχειρήσεις ή αγρότες που τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας.

«Με υπευθυνότητα και κοινή προσπάθεια μπορούμε να κρατήσουμε την Περιφέρειά μας καθαρή», επισημαίνεται.