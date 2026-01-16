Ικανοποίηση Πτωχού για απορροφήσεις πόρων στην κοπή πίτας της Περιφερειακής Επιτροπής

Συνεδρίασε, προχθές Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, για δεύτερη φορά από την αρχή του νέου έτους η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, αναφέρθηκε στις επιδόσεις της προηγούμενης διετίας 2024–2025, σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφει υψηλές εντάξεις και απορροφήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Όπως επεσήμανε, το 2026 χαρακτηρίζεται από αυξημένες απαιτήσεις υλοποίησης έργων μέσω ΕΣΠΑ, εθνικών πόρων και του προγράμματος ΔΑΜ, με έμφαση τόσο στις υποδομές όσο και στις κοινωνικές παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η νέα χρονιά τίθεται ως περίοδος επιδίωξης ακόμη υψηλότερων ρυθμών υλοποίησης, σε ένα περιβάλλον περιορισμένων πόρων και αυξημένων υποχρεώσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κόπηκε η πίτα της Περιφερειακής Επιτροπής, με τυχερή την αντιπρόεδρο Κωνσταντίνα Νικολάκου.