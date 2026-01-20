Δημοπρατείται ο δρόμος Νέα Κορώνη – Χωματερό

Τη βελτίωση του σημαντικού και πολύπαθου δρόμου Νέα Κορώνη – Χωματερό, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, που συνδέει την 9η με την 13η επαρχιακή οδό, δημοπρατεί η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί στις 10 Φεβρουαρίου, στις 10 το πρωί, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και η ημερομηνία αποσφράγισής τους 2 ημέρες αργότερα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου και η προθεσμία υλοποίησής του είναι 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Οι κυριότερες εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν περιλαμβάνουν: Τάφρους τριγωνικούς, συνολικού μήκους 2.778,11 μέτρων. Τοίχους αντιστήριξης, συνολικού μήκος 178,14 μέτρων. Κράσπεδα εγκιβωτισμού οδοστρωσίας κατά θέσεις και για συνολικό μήκος 2550,17 μέτρων. Τσιμεντοστρώσεις ερεισμάτων, εκατέρωθεν της οδού και όπου απαιτείται, κατά θέσεις και για συνολική επιφάνεια 65,14 τ.μ. Τσιμεντοστρώσεις κάθετων οδών για την αποκατάσταση των προσβάσεων, όπου απαιτείται και για συνολική επιφάνεια 767,38 τ.μ. Κατασκευή σωληνωτών οχετών ή επεκτάσεις υφιστάμενων τεχνικών έργων, προς αποκατάσταση της ομαλής απορροής των όμβριων και τη διασφάλιση των ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας της υπό βελτίωση οδού, σε συνολικό μήκος 103 μέτρων. Εργασίες οδοστρωσίας, πάχους 0,10 με τρων σε συνολική επιφάνεια 15.315,83 τ.μ. Εργασίες ασφαλτικής προεπάλειψης και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας για συνολική επιφάνεια 15.316 τ.μ. Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας της οδού τύπου N2W2, και για συνολικό μήκος 123,23 μέτρα. Τοποθέτηση ρυθμιστικών πληροφοριακών πινακίδων. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή σε συνολική επιφάνεια 687 τ.μ.