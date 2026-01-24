Πελοπόννησος: Ομόφωνο “όχι” της Περιφερειακής Επιτροπής για λιγνιτωρυχείο στην Κυπαρισσία

Ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείου στον Δήμο Τριφυλίας, σε έκταση άνω των 370 στρεμμάτων.

Η επιτροπή ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν συνάδει με τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της περιοχής, τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες της Περιφέρειας, αλλά και τη συνολική στρατηγική μετάβασης σε ένα βιώσιμο, πράσινο και ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο. Η απόφαση στέλνει σαφές μήνυμα ότι η επιστροφή σε εξορυκτικές δραστηριότητες υψηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος δεν έχει θέση στο μέλλον της Τριφυλίας.

Στη χθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκε και ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης, προκειμένου να εκφράσει και διά ζώσης τις θέσεις, τις απόψεις, την έντονη δυσαρέσκεια και την ανησυχία του, σχετικά με τη σχεδιαζόμενη ίδρυση και εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείου στη Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας, γεγονός που έχει προκαλέσει, όπως είναι φυσικό, την έντονη και καθολική αντίδραση τόσο της δημοτικής αρχής όσο και της αντιπολίτευσης, σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας και των θεσμικών της φορέων.

Στην τοποθέτησή του ο δήμαρχος μεταξύ άλλων τόνισε πως η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνα αρνητική, «είμαστε κάθετα αντίθετοι,δεν το συζητάμε» είπε. Επεσήμανε ακόμη ότι «αρκετά έχει υποβαθμιστεί η Τριφυλία,μη γίνουμε άγονη γραμμή, η ανάπτυξη δεν θα έρθει μέσα από αυτό, από άλλους τομείς θα έρθει».

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της επιτροπής και αντιπεριφερειάρχης Αναστάσιος Αδαμόπουλος τόνισε: «Για την Τριφυλία, αλλά και για ολόκληρη την Πελοπόννησο, η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη και διαφορετική. Δεν επιλέγουμε μοντέλα ανάπτυξης που ανήκουν στο παρελθόν και επιβαρύνουν το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Η κατεύθυνσή μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία του φυσικού πλούτου και οι επενδύσεις, που δημιουργούν προστιθέμενη αξία με σεβασμό στον τόπο. Το ίδιο ακριβώς πράξαμε και στην περίπτωση της Μεγαλόπολης, όπου η μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή αποτελεί στρατηγική επιλογή με ξεκάθαρο αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο».

Κ.Μπ.