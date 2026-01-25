Προς ακύρωση έργα αναβάθμισης Κέντρων Υγείας στην Πελοπόννησο; Η Περιφέρεια θα μείνει άπραγη;

Η δημόσια παραδοχή του Υπουργού Υγείας κ. Γεωργιάδη στη Βουλή ότι ακυρώθηκε το έργο ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης του Κέντρου Υγείας Φιλιατρών συνιστά σοβαρό πλήγμα αξιοπιστίας της ακολουθούμενης πολιτικής για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) στην Πελοπόννησο. Είναι μια εξέλιξη που γεννά εύλογη ανησυχία ότι κρίσιμες και προγραμματισμένες ανακαινίσεις Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κινδυνεύουν να χαθούν, την ώρα που οι ανάγκες των πολιτών και των υγειονομικών είναι πιεστικές και διαρκείς.

Για το Κ.Υ. Φιλιατρών είχαν υπάρξει θριαμβευτικές ανακοινώσεις για την υπογραφή σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση στις 2 Ιουλίου του 2024. Ωστόσο, η τοπική κοινωνία πληροφορήθηκε αιφνιδιαστικά ότι το έργο «ακυρώθηκε», χωρίς να προηγηθεί σαφής, επίσημη και τεκμηριωμένη ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης, τα εμπόδια, τις αποφάσεις που ελήφθησαν και τις ευθύνες που αναλογούν.

Το ζήτημα είναι ακόμη πιο κρίσιμο επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις αναβάθμισης/ανακαίνισης υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με συγκεκριμένο ορόσημο ολοκλήρωσης την 30/06/2026. Συνεπώς, οι καθυστερήσεις δεν είναι ουδέτερες: όσο τα έργα δεν ξεκινούν, αυξάνει ο κίνδυνος απεντάξεων, ακυρώσεων ή απώλειας πόρων. Αυτό θα αποτελούσε πολιτική και διοικητική αποτυχία με άμεσες συνέπειες στη δημόσια υγεία.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι τρία Κέντρα Υγείας στην Πελοπόννησο, Κ.Υ. Μεσσήνης, Κ.Υ. Νεμέας και Κ.Υ. Λουτρακίου, τα οποία έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή Υγείας και Πρόνοιας για ένταξη σε παρεμβάσεις αναβάθμισης, παραμένουν μέχρι σήμερα χωρίς σαφή ένταξη και χωρίς χρονοδιάγραμμα. Μετά το προηγούμενο των Φιλιατρών, αυτή η αβεβαιότητα μεγαλώνει. Είναι ζήτημα ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε αξιοπρεπείς υπηρεσίες ΠΦΥ, αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους υγειονομικούς και στοιχειώδους λογοδοσίας απέναντι στις τοπικές κοινωνίες.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου οφείλει να έχει ενεργό ρόλο διεκδίκησης, συντονισμού και διαφάνειας, ώστε οι ευρωπαϊκοί πόροι να κατευθύνονται ισόρροπα, με κοινωνικά κριτήρια, εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Η δημόσια υγεία δεν είναι πεδίο επικοινωνιακών εξαγγελιών. Είναι υποχρέωση ουσιαστικής πολιτικής παρέμβασης και έγκαιρης υλοποίησης.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Περιφερειακή Αρχή:

Για το Κέντρο Υγείας Φιλιατρών

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα ασκήσει πολιτική πίεση και θα ζητήσει από την αναθέτουσα αρχή την άμεση επαναπροκήρυξη νέου διαγωνισμού ώστε να μη χαθεί το έργο του Κ.Υ. Φιλιατρών; Ή θα αναλάβει πρωτοβουλία για να ενταχθεί σε εναλλακτικό χρηματοδοτικό εργαλείο για να προχωρήσει άμεσα η αναγκαία αναβάθμιση του κτηρίου ;

Για τα Κέντρα Υγείας Μεσσήνης, Νεμέας και Λουτρακίου

α) Έχουν ενταχθεί σε έργα αναβάθμισης/ανακαίνισης μέσω Ταμείου Ανάκαμψης όπως είχε δεσμευτεί δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα ασφυκτικές οι προθεσμίες ;

β) Αν όχι, ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι λόγοι μη ένταξης και ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχει αναλάβει έως σήμερα η Περιφέρεια;

Οι πολίτες και οι υγειονομικοί της Πελοποννήσου δικαιούνται Κέντρα Υγείας σύγχρονα, ασφαλή και λειτουργικά - όχι ακυρώσεις και καθυστερήσεις.