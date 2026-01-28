Πτωχός για Πελοπόννησο: “Δημιουργεί προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο επιχειρηματικό οικοσύστημα”

Την εκτίμηση ότι η Πελοπόννησος δημιουργεί προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο επιχειρηματικό οικοσύστημα έκανε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τη χρηματοδότηση και την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που έγινε τη Δευτέρα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας στην Τρίπολη.

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο Αρκαδίας και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), με τη συμβολή των Beyond Expo, Industry Disruptors, ARK Incubator και ARK Coworking Space.

Στον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, έθεσε στο επίκεντρο τη στρατηγική σημασία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι τα τελευταία δύο χρόνια καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια από την Περιφέρεια για την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, με απτά αποτελέσματα. Όπως ανέφερε, τόσο στο πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης όσο και στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου, καταγράφεται ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον, με προτάσεις που υπερβαίνουν έως και πέντε φορές τους διαθέσιμους πόρους.

«Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει η “μαγιά”, υπάρχει η θέληση των επιχειρηματιών – τόσο από την Πελοπόννησο όσο και από άλλες περιοχές – να επενδύσουν», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία του κατάλληλου υποβάθρου, όπως ο χωροταξικός σχεδιασμός, οι οργανωμένες επιχειρηματικές ζώνες και τα επιχειρηματικά πάρκα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Μεγαλόπολης, το οποίο, όπως τόνισε, βρίσκεται σε ώριμο στάδιο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Κεντρικός στόχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον κ. Πτωχό, είναι η προσέλκυση επενδύσεων έντασης γνώσης και υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου οικοσυστήματος καινοτομίας, όπως ο Κόμβος Βιοοικονομίας σε συνεργασία με μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα, το Παρατηρητήριο Κλιματικής Προσαρμογής, η Γεωργική Σχολή και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων που στοχεύουν στη μεταφορά γνώσης και καλών πρακτικών στην πραγματική οικονομία.

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι σε αυτό το οικοσύστημα είναι κρίσιμο να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις χρηματοδότησης και η αναγκαία ευελιξία, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ως φορέα που στέκεται έμπρακτα δίπλα στις επιχειρήσεις. Όπως σημείωσε, το παράδειγμα της ΕΑΤ μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για άλλους χρηματοδοτικούς φορείς.

«Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και ώριμου οικοσυστήματος καινοτομίας δεν είναι εύκολη υπόθεση και σίγουρα δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν είναι όμως αδύνατη», ανέφερε, επισημαίνοντας τη σημασία των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας, στοιχεία που – όπως είπε – αποτυπώνονται ήδη στις επενδύσεις που έχουν εγκριθεί.

Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια θα συνεχίσει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός φιλικού, ελκυστικού και αποδοτικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με απλοποίηση διαδικασιών και ενεργή ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, ώστε η Πελοπόννησος να αποκτήσει ένα σύγχρονο και δυναμικό παραγωγικό οικοσύστημα στο μέλλον.