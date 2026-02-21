Μεσσηνία: Ξεκίνησε η αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία

Εχουν κατατεθεί στα αρμόδια υπουργεία, έχουν αρχίσει να γίνονται παρεμβάσεις”, επισήμανε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ενημερώνοντας χθες το πρωί στο Δημαρχείο Καλαμάτας, για τις καταστροφές από την κακοκαιρία των τελευταίων ημερών και τις προσπάθειες για αποκαταστάσεις.

Ο κ. Πτωχός απάντησε και για τη νέα καταστροφή και το κλείσιμο του εθνικού δρόμου Καλαμάτας – Σπάρτης, μετά την Αρτεμισία.

Χαρακτηριστικά, ο περιφερειάρχης ανέφερε: “Οι ποσότητες του νερού που έχουν πέσει, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τόσο σε επαρχιακές και περιφερειακές υποδομές όσο και σε δημοτικές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως και όλοι μου οι συνεργάτες, βρίσκονται σε όλα τα σημεία στα οποία έχουν ανακύψει προβλήματα. Εδώ στην Πελοπόννησο, στη Μεσσηνία είναι στον Ταΰγετο και στην Τριφυλία αλλά και σε αρκετά σημεία του Δήμου Μεσσήνης. Στην Γορτυνία έχουμε αρκετά προβλήματα, τα οποία επίσης προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, όπως και σε όλες τις περιοχές που σημειώθηκαν είτε καταπτώσεις είτε άλλες φθορές υποδομών. Είμαι πολύ σίγουρος ότι όλα τα στελέχη και της Περιφέρειας και του Δήμου θα κάνουν το καλύτερο δυνατό, προκειμένου να μπορέσουν να δώσουν πάλι σε λειτουργία όλες αυτές τις υποδομές”.

Για τη μεγάλη κατολίσθηση και το κλείσιμο του εθνικού δρόμου Καλαμάτας – Σπάρτης, μετά το ξυλοπριστήριο στην Αρτεμισία, ο κ. Πτωχός δήλωσε: “Το σημείο που έπεσε στον εθνικό δρόμο Καλαμάτας – Σπάρτης ήταν έξω από το προηγούμενο έργο. Εκεί έχει προβλεφθεί έργο, που έχει ανάδοχο από το καλοκαίρι. Τα φαινόμενα, όμως, ήταν πολύ πιο έντονα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν ζημιές πριν μπει ο εργολάβος. Τα άλλα δύο σημεία που είχαν φτιαχθεί στο παρελθόν είναι ανέγγιχτα”.

Συνεχίζοντας, σημείωσε πως “σε όλα τα σημεία του επαρχιακού κι εθνικού οδικού δικτύου που πρέπει να παρέμβουμε, έχουν συνταχθεί μελέτες και τεχνικά δελτία. Εχουν κατατεθεί στα αρμόδια υπουργεία, έχουν αρχίσει να γίνονται παρεμβάσεις, όπως στο Ισαρι, με πόρους της Περιφέρειας, περιμένοντας και τις χρηματοδοτήσεις από τις φυσικές καταστροφές. Εχουν γίνει πολλές αυτοψίες από πολλούς ειδικούς, όπως ο κ. Λέκκας (πρόεδρος του ΟΑΣΠ), που ήταν στον Φενεό την περασμένη εβδομάδα. Κλιμάκιο του ΕΑΓΜΕ, αρκετοί γεωλόγοι και γεωτεχνικοί έρχονται για να παρακολουθήσουν τα φαινόμενα, που είναι πολύ έντονα. Σήμερα και την επόμενη εβδομάδα ο κ. Λέκκας θα είναι στη Γορτυνία”.

Γ.Σ.