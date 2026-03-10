Αντίθεση Τατούλη για διαχείριση ΤΕΒΑ

Σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα για την Πελοπόννησο, προϋπολογισμού άνω των 28 εκατ. ευρώ, προοριζόταν να στηρίξει με τρόφιμα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης 12.522 οικογένειες και συνολικά 21.339 ωφελούμενους για τρία χρόνια. Όπως αναφέρει η παράταξη, μέχρι σήμερα δεν έχει φτάσει καμία βοήθεια στους δικαιούχους.

Η «Νέα Πελοπόννησος» υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ακύρωσε στην πράξη τις διαδικασίες υλοποίησης που είχαν προετοιμάσει οι Περιφέρειες και αποφάσισε την εφαρμογή νέου συστήματος επισιτιστικής βοήθειας με κουπόνια (vouchers) και πλήρως κεντρική διαχείριση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με Κοινή Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση προβλέπεται ενιαίο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ.

Η παράταξη του Πέτρου Τατούλη εκτιμά ότι η επιλογή αυτή οδηγεί σε συγκέντρωση της διαχείρισης του προγράμματος στην κεντρική διοίκηση και σε υποβάθμιση του ρόλου των Περιφερειών. Παράλληλα ασκεί κριτική και στους Περιφερειάρχες της χώρας, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε δημόσια αντίδραση στην απόφαση της κυβέρνησης.