Κατολισθήσεις στη γέφυρα της Νέδας προς Φιγαλεία

Αυτοψία σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου της Μεσσηνίας όπου εμφανίστηκαν κατολισθήσεις μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις πραγματοποίησε την Πέμπτη 12 Μαρτίου ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος. Τον συνόδευσε ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών Θεόδωρος Γιαννόπουλος.

Η αυτοψία έγινε αρχικά στην 29η επαρχιακή οδό, στη γέφυρα της Νέδας προς Φιγαλεία, όπου καταγράφηκαν έντονα κατολισθητικά φαινόμενα. Την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται απομάκρυνση μπαζών και καθαρισμός πρανών και τάφρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Παρεμβάσεις καθαρισμού και διάνοιξης τάφρων θα γίνουν και σε άλλα σημεία της ίδιας οδού, όπως στην περιοχή του Σιδηροκάστρου και στο τμήμα προς Πλατάνια, για τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων.

Αυτοψία πραγματοποιήθηκε επίσης στην 26η επαρχιακή οδό στο τμήμα Δώριο – Ψάρι, όπου έχουν εμφανιστεί κατολισθήσεις. Προβλέπονται προσωρινές αποκαταστάσεις μέσω εργολαβίας 300.000 ευρώ που δημοπρατείται αυτή την περίοδο.