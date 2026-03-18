Ξεκινά ο σχεδιασμός για την αντιπυρική περίοδο

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο γενικός επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος Δημήτριος Μπριόλας, ο περιφερειακός διοικητής Πελοποννήσου αρχιπύραρχος Ανδρέας Καπουράλος, ο συντονιστής επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νήσων υποστράτηγος Κωνσταντίνος Γόντικας, καθώς και ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Λάμπρος Τζούμης και ο διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Ηλίας Πανταζόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την αντιπυρική περίοδο, με έμφαση στην πρόληψη, την άμεση επέμβαση και τη διαχείριση περιστατικών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο δίκτυο 35 νέων υδατοδεξαμενών της Περιφέρειας που ενισχύει τη δυνατότητα ανεφοδιασμού.

Συζητήθηκαν επίσης μέτρα για την ενίσχυση της επιτήρησης, όπως η δημιουργία νέων σημείων ελέγχου και η αξιοποίηση μη επανδρωμένων μέσων για την έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων, ενώ εξετάστηκε η ετοιμότητα των διαθέσιμων δυνάμεων και μέσων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος είναι η ενίσχυση της πρόληψης και η διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας πολιτών, περιβάλλοντος και περιουσιών, μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

«Η προετοιμασία, η ταχύτητα και η κοινή δράση αποτελούν τα πιο ισχυρά εργαλεία μας απέναντι στον κίνδυνο», δήλωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου.