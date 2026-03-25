Ενίσχυση του θεσμού αναδοχής ανηλίκων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τον θεσμό της αναδοχής ανηλίκων ενισχύει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στοχεύοντας στην προστασία των παιδιών που στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος και στον περιορισμό της ιδρυματικής διαβίωσης.

Η αναδοχή προσφέρει τη δυνατότητα σε παιδιά, που προσωρινά δεν μπορούν να ζήσουν με τη βιολογική τους οικογένεια, να μεγαλώσουν σε ασφαλές περιβάλλον. Ο θεσμός διαφοροποιείται από την υιοθεσία λόγω του προσωρινού του χαρακτήρα, μέχρι να βρεθεί οριστική λύση για το μέλλον του παιδιού. Ανάδοχοι γονείς γίνονται ζευγάρια ή μεμονωμένα άτομα, ηλικίας 25 έως 75 ετών, μετά από αξιολόγηση και εκπαίδευση. Η Πολιτεία στηρίζει τις οικογένειες με αφορολόγητο επίδομα, το οποίο υπό προϋποθέσεις συνεχίζεται έως το 26ο έτος της ηλικίας του παιδιού. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην επαγγελματική αναδοχή για παιδιά με αναπηρία ή αυξημένες ανάγκες.

Σε παρέμβασή της, η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής Μαρία Οικονομάκου αναφέρει: «Η αναδοχή είναι μια συνειδητή πράξη ευθύνης και προσφοράς προς τα παιδιά που έχουν ανάγκη από ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον. Ως Περιφέρεια Πελοποννήσου, υπό την καθοδήγηση του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, επενδύουμε ουσιαστικά στην ενίσχυση του θεσμού, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει μέσα σε μια οικογένεια, με αγάπη, φροντίδα και προοπτική. Καλούμε τους πολίτες να ενημερωθούν και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να γίνουν ανάδοχοι γονείς. Η απόφαση αυτή μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού – και ταυτόχρονα να δώσει ένα βαθύτερο νόημα στη δική τους καθημερινότητα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, οι ενδιαφερόμενοι στη Μεσσηνία μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στο τηλέφωνο 27213 61369.

Επίσης, πληροφορίες δίνονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας (2713 610273) και στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Αργολίδας (27523 62229), της Κορινθίας (27413 63270) και της Λακωνίας (27313 63234).

Η αίτηση ενδιαφέροντος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα www.anynet.gr