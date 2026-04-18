Περιφέρεια Πελοποννήσου: Συνεδρίασε το Συντονιστικό Οργανο Πολιτικής Προστασίας ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου συνεδρίασε την Πέμπτη στην Τρίπολη, ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας, με αντικείμενο την προετοιμασία των υπηρεσιών και τον συντονισμό των φορέων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Τη συνεδρίαση άνοιξε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας και συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Στη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν τα σχέδια δράσης για την αντιπυρική περίοδο, ενώ έγινε αναφορά και στα σχέδια οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών όπου απαιτηθεί. Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη καθαρισμού οικοπέδων και αγροτεμαχίων, τόσο μέσα σε πόλεις όσο και κοντά σε δασικές περιοχές.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλού κινδύνου, το οποίο θα εφαρμόζεται όπου χρειάζεται, ανά Περιφερειακή Ενότητα, μετά από εισηγήσεις της Πυροσβεστικής και των Δασικών Υπηρεσιών.

Ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Λάμπρος Τζούμης αναφέρθηκε στον ρόλο της πρόληψης και της ενημέρωσης των πολιτών για τον περιορισμό των συνεπειών των πυρκαγιών.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν αντιπεριφερειάρχες, εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής, της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων, στελέχη υπηρεσιών, εκπρόσωποι δήμων και εθελοντικές οργανώσεις.

Η συνεδρίαση εντάσσεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στον σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ενίσχυση της πρόληψης και της ετοιμότητας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.