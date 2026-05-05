Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων Πελοποννήσου στις Βρυξέλλες

Το πρόγραμμα «Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων Πελοποννήσου» έφερε σε επαφή μαθητές και μαθήτριες των Α΄ και Β΄ τάξεων του Λυκείου από τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχοντας την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Περιφέρειας, να συζητήσουν, να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να καταθέσουν προτάσεις σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή στις Βρυξέλλες από 20 έως 22 Απριλίου, στην οποία συμμετείχαν 18 μαθητές/τριες σύμβουλοι καθώς και 4 εκπαιδευτικοί συνοδοί. Η αποστολή είχε προσκληθεί από τρεις Έλληνες Ευρωβουλευτές: την Ελεονώρα Μελέτη, τον Δημήτρη Τσιόδρα και τον Φρέντη Μπελέρη. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το μουσείο Parlamentarium, ενώ τους προσφέρθηκε και επίσημο δείπνο. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν την πόλη του Βελγίου Μπρυζ και ξεναγήθηκαν σε αξιοθέατα και μουσεία των Βρυξελλών. “Η συγκρότηση και λειτουργία του εν λόγω συμβουλίου υπηρέτησε στον μέγιστο βαθμό τις αρχές και τις αξίες της δημοκρατικής συμμετοχής στην τοπική κοινωνία, γεγονός που συνιστά το ουσιαστικό αποτέλεσμα της θεσμοθέτησής του. Η επίσκεψη των μαθητών/τριών στις Βρυξέλλες λειτούργησε ως προέκταση των δημοκρατικών διεργασιών που ακολουθούνται σε εθνικό επίπεδο, στην έδρα των Ευρωπαϊκών οργάνων” τονίζεται από τον περιφερειακό διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου Δημήτρη Οικονομόπουλο, υπογραμμίζοντας την συμβολή των τριών Ευρωβουλευτών καθώς και του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού για την πραγματοποίηση της εκδρομής.