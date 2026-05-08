Συνάντηση Πτωχού με το Δ.Σ. του Περιφερειακού Επιμελητηρίου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Πρόεδροι των πέντε Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

Ο Παναγιώτης Λουζιώτης Πρόεδρος του ΠΕΣΠ - Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, ο Α΄Αντιπρόεδρος ΠΕΣΠ Βαγγέλης Ξυγκώρος - Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, ο Β΄ Αντιπρόεδρος ΠΕΣΠ Φώτης Δαμούλος – Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αργολίδας, ο Γ΄ Αντιπρόεδρος ΠΕΣΠ Ιωάννης Παναρίτης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λακωνίας και ο Δ’ Αντιπρόεδρος ΠΕΣΠ Ιωάννης Τρουπής Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αρκαδίας.

Ακολούθησε συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Δημήτρη Πτωχό, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας κ. Αναστασίο Γκιολή και των Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών κ. Σωτήρη Μουρίκη, κας Αθήνας Κόρκα και κ. Χρυσοβαλάντη Μέλλου, καθώς και του Εντεταλμένου Συμβούλου της Περιφέρειας κ. Μάρκου Λέγγα.

Βασικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η ενημέρωση για τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που αποτελούν τον βασικό πυλώνα της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Περιφερειακού Επιμελητηρίου “Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα διαθέσιμα και επερχόμενα προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας μέσω των Επιμελητηρίων, τα οποία στοχεύουν:

• στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και επιδοτήσεων

• στην προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, μέσα από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα Γραφεία Καινοτομίας - Innovation Office το οποίο αναμένεται σύντομα να εκκινήσει με τη συμμετοχή της Περιφέρειεας Πελοποννήσου και των Επιμελητηρίων. Στόχος του προγράμματος θα είναι η στήριξη των επιχειρήσεων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και η συνέχιση της δημιουργίας κουλτούρας στον τομέα αυτό.

• στην ενίσχυση της πράσινης μετάβασης των επιχειρήσεων, με επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές και ενεργειακή αναβάθμιση

Στο πλαίσιο της συζήτησης, τονίστηκε η σημασία της απλοποίησης των διαδικασιών πρόσβασης στα προγράμματα, ώστε περισσότερες επιχειρήσεις να μπορούν να επωφεληθούν άμεσα και ουσιαστικά από τα διαθέσιμα εργαλεία στήριξης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για στενή και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας και Επιμελητηρίων, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού επιχειρηματικού οικοσυστήματος που θα ενισχύει την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της Πελοποννήσου”.