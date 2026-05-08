Δημοπρατήσεις έργων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σε νέες δημοπρατήσεις έργων και παρεμβάσεων προχωρά η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην προσπάθεια της να ενισχύσει την αντιπλημμυρική προστασία, την οδική ασφάλεια και τις αθλητικές υποδομές.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση έργων και υπηρεσιών σε Κορινθία, Μεσσηνία και Λακωνία, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για παρεμβάσεις ουσίας στην καθημερινότητα των πολιτών και την ασφάλεια των υποδομών.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν οι δημοπρατήσεις για:

«Εργασίες κοπής δέντρων και καθαρισμού βλάστησης εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας (2026)», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

«Τεχνικά έργα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

«Καθαρισμοί κοίτης ρεμάτων – ποταμών και συντήρηση τεχνικών έργων για την αντιπλημμυρική προστασία περιοχών του Δήμου Σικυωνίων της Π.Ε. Κορινθίας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Την προμήθεια με θέμα «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 8Χ8 που βρίσκεται δίπλα στο Ενωσιακό Σπάρτης», προϋπολογισμού 40.322,58 ευρώ.