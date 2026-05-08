Η δεύτερη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων

Στη συνεδρίαση ξεχώρισε η συμμετοχή της μαθήτριας των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, Ευγενίας Πυλιώτη, η οποία ανέλαβε τον ρόλο της Προέδρου του Συμβουλίου, συντονίζοντας τις εργασίες και εκπροσωπώντας τη φωνή των νέων με υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση. Τους μαθητές και τις μαθήτριες καλωσόρισε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, τονίζοντας τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των νέων και ενθαρρύνοντάς τους να εκφράζουν ελεύθερα τις ιδέες και τις προτάσεις τους. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε η Πρόεδρος του Σώματος, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και ο Περιφερειακός Επόπτης, Νικόλαος Χριστόπουλος. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι μαθητές παρουσίασαν τις προτάσεις και τις απόψεις τους σε θεματικές ενότητες που αφορούν το περιβάλλον, την παιδεία, την καθημερινότητα, την υγεία, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα, την ωριμότητα και τη διάθεσή τους να συμβάλουν ενεργά στο μέλλον της περιοχής τους. Η Ευγενία Πυλιώτη, αναφερόμενη στην εμπειρία της, δήλωσε: «Η πρώτη επίσημη συνεδρίαση ως Πρόεδρος ήταν για μένα μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Ένιωσα μεγάλη χαρά αλλά και ευθύνη, καθώς είχα την ευκαιρία να εκπροσωπήσω τους νέους και να συμμετέχω ενεργά σε μια τόσο σημαντική διαδικασία. Αυτό που κρατώ περισσότερο είναι το πόσο σημαντικό είναι να ακούγεται η φωνή των νέων και να υπάρχει ουσιαστικός διάλογος». Η συμμετοχή της και η συνολική παρουσία των μαθητών επιβεβαιώνουν τη σημασία του θεσμού ως πλατφόρμας δημοκρατικής έκφρασης, ενισχύοντας τον ρόλο της νέας γενιάς στη διαμόρφωση του μέλλοντος. Η μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά είχε εξαιρετική παρουσία, στο πλαίσιο δράσεων που προάγουν τη συμμετοχή, τον διάλογο και την υπευθυνότητα των μαθητών στην κοινωνία.