Τρίτη, 12 Μαϊος 2026 16:23

Προετοιμασία για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στην Πελοπόννησο

Σύσκεψη για τον συντονισμό των ενεργειών και την προετοιμασία διεξαγωγής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στην Πελοπόννησο πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη τη Δευτέρα 11 Μαΐου, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού.

Η συνάντηση είχε ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και τον επιχειρησιακό συντονισμό για τις έξι ειδικές διαδρομές που θα πραγματοποιηθούν στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αρκαδίας και Αργολίδας. Στόχος είναι η άρτια διοργάνωση του αγώνα, η ασφάλεια θεατών και πληρωμάτων, καθώς και η προβολή της Πελοποννήσου μέσα από τη διεθνή απήχηση της διοργάνωσης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο δήμαρχος Λουτρακίου Γιώργος Γκιώνης, ο δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης, αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι, υπηρεσιακά στελέχη των εμπλεκόμενων φορέων και στελέχη της Motorsport Greece.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός επεσήμανε ότι η επιστροφή του ιστορικού αγώνα στην Πελοπόννησο αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της τουριστικής προβολής και της τοπικής οικονομίας. Πρόσθεσε ακόμη ότι η Περιφέρεια συνεργάζεται στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου, η οποία θα αφήσει ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

 

