Η Έκθεση Πεπραγμένων της Περιφερειακής Επιτροπής

Την εισήγηση έκανε ο αναπληρωτής περιφερειάρχη και πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στη λειτουργία, στις αποφάσεις και στις παρεμβάσεις της επιτροπής κατά τη διάρκεια του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το α’ εξάμηνο η Περιφερειακή Επιτροπή συνεδρίασε 23 φορές και έλαβε 558 αποφάσεις, από τις οποίες οι 539 ήταν ομόφωνες. Το β’ εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν 28 συνεδριάσεις και ελήφθησαν 589 αποφάσεις, από τις οποίες οι 564 ομόφωνα.

Στην έκθεση γίνεται αναφορά στις συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και στην υλοποίηση έργων υποδομής, τεχνικών παρεμβάσεων και αναπτυξιακών δράσεων στις Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου.

Παράλληλα, καταγράφονται η διαχείριση χρηματοδοτήσεων και εντάξεων έργων, η προετοιμασία και κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος, η παρακολούθηση θεμάτων πολιτικής προστασίας, κοινωνικής συνοχής και προσωπικού, καθώς και η νομική υποστήριξη της Περιφέρειας μέσα από τη διαχείριση ένδικων μέσων και γνωμοδοτήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, στην εισήγηση επισημάνθηκε η προσήλωση της Περιφερειακής Επιτροπής στη διαφάνεια και στη λογοδοσία, καθώς οι συνεδριάσεις και οι αποφάσεις δημοσιοποιούνται στην πλατφόρμα «Διαύγεια» και στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.