Συνάντηση Πτωχού με Λυκουρέντζο: Ενισχύονται τα συνεργεία του ΕΛΓΑ για καταγραφή ζημιών

Το συγκεκριμένο μέτρο ανακοινώθηκε μετά τη σειρά συναντήσεων και υπηρεσιακών επαφών που πραγματοποιήθηκαν στην Τρίπολη, με επίκεντρο τη στήριξη των πληγέντων παραγωγών.

Στην έδρα της Περιφέρειας, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός υποδέχθηκε τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο. Πριν από την ευρεία σύσκεψη, οι δύο άνδρες είχαν επαφή με εκπροσώπους παραγωγών και αγροτικών φορέων, οι οποίοι μετέφεραν την αγωνία του αγροτικού κόσμου για τις καταστροφές σε δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια, καρύδια, αχλάδια, κεράσια και ροδάκινα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πληγείσες περιοχές της Μεσσηνίας, όπου το μέγεθος της ζημιάς σε ορισμένες περιπτώσεις είναι καθολικό.

Σε συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Δημήτρης Πτωχός εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς το σκέλος των αποζημιώσεων, τονίζοντας ότι οι καταστροφές εμπίπτουν πλήρως στο πλαίσιο προστασίας του οργανισμού. «Το 100% της καταστροφής βρίσκεται εντός του κανονισμού του ΕΛΓΑ, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι οι διαδικασίες θα τρέξουν πολύ πιο γρήγορα», ανέφερε ο περιφερειάρχης, ενώ κάλεσε τους αγρότες να υποβάλουν τις δηλώσεις τους χωρίς καθυστέρηση.

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Λυκουρέντζος απέδωσε την ένταση των φαινομένων στην κλιματική κρίση και ανακοίνωσε την πρόσληψη 100 επιπλέον γεωπόνων για την ενίσχυση του εκτιμητικού έργου σε όλη τη χώρα. Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ προσδιόρισε το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών, σημειώνοντας ότι οι εκτιμήσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Στόχος είναι η καταχώρηση των πορισμάτων να γίνει έως τα μέσα του φθινοπώρου, ώστε στη συνέχεια να εκταμιευθούν οι προκαταβολές προς τους δικαιούχους.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με υπηρεσιακή σύσκεψη για τον επιχειρησιακό συντονισμό, στην οποία συμμετείχαν ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος, αντιπεριφερειάρχες, στελέχη της Περιφέρειας και υπηρεσιακοί παράγοντες του ΕΛΓΑ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου.