Μέτρα στο δρόμο στο Σουληνάρι ζητεί ο Μάκαρης

Την άμεση λήψη μέτρων για τον κεντρικό δρόμο στο Σουληνάρι ζητά η περιφερειακή παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος», κάνοντας λόγο για ένα επικίνδυνο οδικό τμήμα όπου έχουν σημειωθεί σοβαρά και θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα.

Ο επικεφαλής της παράταξης Μανώλης Μάκαρης, επισκέπτεται το σημείο έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για την κατάσταση που επικρατεί στον δρόμο, ο οποίος συνδέει την περιοχή με Κρεμμύδια, Κορυφάσιο, Πύλο και Γιάλοβα, ενώ εξυπηρετεί και την κίνηση προς το Costa Navarino. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυκλοφορία αυξάνεται σημαντικά τα Σαββατοκύριακα, στις γιορτές και κατά την τουριστική περίοδο.

Ο πρόεδρος του Σουληναρίου Νίκος Ξυδιάς και ο κάτοικος της περιοχής Τάσος Ξυδιάς αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουν καταγραφεί πολλά τροχαία ατυχήματα, ενώ επισημαίνουν ότι τα οχήματα κινούνται με υψηλές ταχύτητες μέσα στον οικισμό και η υπάρχουσα σήμανση δεν επαρκεί. Όπως σημειώνεται, κάτοικοι της περιοχής έχουν υποβάλει επανειλημμένα αιτήματα τα τελευταία περίπου 15 χρόνια για παρεμβάσεις όπως κυκλικός κόμβος, φωτεινή σηματοδότηση και μέτρα περιορισμού της ταχύτητας.

Ο Μανώλης Μάκαρης δηλώνει ότι «η οδική ασφάλεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα» και ζητά άμεση τεχνική αξιολόγηση και λήψη μέτρων προστασίας των κατοίκων. Παράλληλα ανακοινώνει ότι θα φέρει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η παράταξη ζητά αυτοψία από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κυκλοφοριακή μελέτη για το σημείο, εξέταση κατασκευής κυκλικού κόμβου ή τοποθέτησης φωτεινής σηματοδότησης, καθώς και άμεσα μέτρα σήμανσης και ασφαλείς διαβάσεις πεζών.