Τατούλης κατά Μητσοτάκη για την επίσκεψη στη Λακωνία

Σε ανακοίνωση της παράταξης σημειώνεται ότι η επίσκεψη αποτελεί μία ακόμη σκηνοθετημένη φιέστα, στην προσπάθεια να αναστραφεί το βαρύ πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί εις βάρος του πρωθυπουργού στην Πελοπόννησο και σε ολόκληρη τη χώρα. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που εμφανιζόταν ως εκφραστής του μέτρου και της πολιτικής σοβαρότητας, αποκαλύπτεται σήμερα ως ένας ακραίος λαϊκιστής και «ψηφοσυλλέκτης». Όσο κι αν επιχειρεί μέσα από καλοστημένες επισκέψεις, πανηγυρικά εγκαίνια και επικοινωνιακές εξορμήσεις να αποπροσανατολίσει τους πολίτες, η πραγματικότητα δεν αλλάζει, αναφέρει η Νέα Πελοπόννησος.

Παράλληλα, η παράταξη περιγράφει τα προβλήματα της καθημερινότητας, τονίζοντας ότι η ακρίβεια συνθλίβει τα νοικοκυριά, ο αγροτικός τομέας έχει εγκαταλειφθεί, οι επιχειρήσεις ασφυκτιούν από την υπερφορολόγηση, τα κόκκινα δάνεια διαλύουν περιουσίες και οικογένειες, οι τιμές των καυσίμων εκτινάσσονται και η ανασφάλεια γιγαντώνεται. Την ίδια ώρα, η κοινωνία παρακολουθεί μία κυβέρνηση που έχει ταυτιστεί με αλλεπάλληλα σκάνδαλα, με σοβαρά ζητήματα διαφάνειας, με αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες και με μία πολιτική που οδηγεί σε αδιέξοδα. Το σίγουρο είναι, καταλήγει η ανακοίνωση, ότι όποτε και να γίνουν οι επόμενες εκλογές, οι πολίτες έχουν αποφασίσει να διώξουν τον Μητσοτακισμό από τη χώρα.