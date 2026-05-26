Κλειστός λόγω ασφαλτόστρωσης ο δρόμος Ευα – Αριστοδήμειο

Κλειστό για περίπου 30 ημέρες θα παραμείνει από σήμερα Τρίτη το τμήμα της 7ης Επαρχιακής Οδού Μεσσηνίας μεταξύ Εύας και Αριστοδημείου, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στο πλαίσιο του έργου βελτίωσης της οδού Μεσσήνη - Εύα - Λάμπαινα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας, η διακοπή αφορά τμήμα μήκους περίπου 1.800 μέτρων, καθώς οι εργασίες καταλαμβάνουν όλο το πλάτος του δρόμου. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω ασφαλτοστρωμένης παράκαμψης προς την Εθνική Οδό Τρίπολης - Καλαμάτας και την Ε.Ο. 82, ανάλογα με την κατεύθυνση των οχημάτων.

Το τμήμα Εύα - Αριστοδήμειο θα παραμείνει κλειστό για όλα τα οχήματα, με εξαίρεση τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Καλαμάτας, τα οποία θα διέρχονται με ευθύνη του αναδόχου και υπό κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας. Για την ενημέρωση των οδηγών θα τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες στις βασικές διασταυρώσεις που οδηγούν προς το αποκλεισμένο τμήμα.