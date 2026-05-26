Η Ηλεία στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων για τον πρωτογενή τομέα

Η Ηλεία μας δεν είναι απλώς μια περιοχή με ισχυρή αγροτική παραγωγή. Είναι ένας τόπος που ζει, αναπνέει και εξελίσσεται μέσα από τον πρωτογενή τομέα. Από τα εύφορα χωράφια και τις δυναμικές καλλιέργειες μέχρι τους ανθρώπους της παραγωγής που καθημερινά δίνουν μάχη με τις προκλήσεις της εποχής, ο αγροτικός κόσμος αποτελεί την καρδιά της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής του τόπου.

Με αυτή τη βαθιά πεποίθηση, διοργανώνουμε και φέτος το Συνέδριο «ΕΠΙ ΓΗΣ», στον συνεδριακό χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στον Πύργο, φιλοδοξώντας να δημιουργήσουμε για μια ακόμα χρονιά έναν ουσιαστικό χώρο διαλόγου, προτάσεων και προοπτικής για το μέλλον της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

Το «ΕΠΙ ΓΗΣ» έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας θεσμός με ουσιαστικό αποτύπωμα στον δημόσιο διάλογο για τον πρωτογενή τομέα. Η φετινή διοργάνωση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, όπου η βιώσιμη ανάπτυξη, η πράσινη μετάβαση, η καινοτομία και η τεχνολογική εξέλιξη καθορίζουν τις νέες συνθήκες στην παραγωγή και στην αγροδιατροφική οικονομία.

Οι διεθνείς εξελίξεις, η κλιματική κρίση, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι νέες απαιτήσεις των αγορών και η ανάγκη για ανταγωνιστικά και ποιοτικά προϊόντα δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον, μέσα στο οποίο ο πρωτογενής τομέας καλείται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο και τη δυναμική του.

Η Ηλεία έχει κάθε λόγο να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της συζήτησης. Πρόκειται για έναν τόπο με τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες, με εξαγώγιμα προϊόντα υψηλής ποιότητας, με νέους ανθρώπους που επιμένουν να επενδύουν στη γη και με επιχειρήσεις που αναζητούν νέους δρόμους ανάπτυξης.

Ο πρωτογενής τομέας δεν αφορά μόνο τους αγρότες. Αφορά το σύνολο της τοπικής μας οικονομίας, την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική σταθερότητα και τελικά το ίδιο το μέλλον μας.

Αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο στοίχημα του φετινού συνεδρίου. Να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής και τις προοπτικές που δημιουργούνται μέσα από τις νέες πολιτικές, τις επενδύσεις, την καινοτομία και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι θεματικές ενότητες και οι παρεμβάσεις των ομιλητών αναμένεται να φωτίσουν κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τον αγροτικό κόσμο, από τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την αξιοποίηση της τεχνολογίας μέχρι την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα ελληνικά προϊόντα.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συμμετοχή σημαντικών πολιτικών και θεσμικών εκπροσώπων, οι οποίοι θα συμβάλουν με τις παρεμβάσεις τους στον διάλογο για τις στρατηγικές επιλογές που διαμορφώνουν το μέλλον της αγροτικής παραγωγής.

Παράλληλα, το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης διαφορετικών εμπειριών και απόψεων. Παραγωγοί, επιστήμονες, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι φορέων, ακαδημαϊκοί και νέοι άνθρωποι θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες, να καταθέσουν προβληματισμούς και να συμβάλουν στη διαμόρφωση ρεαλιστικών προτάσεων για το αύριο του πρωτογενή τομέα.

Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από τις εργασίες του συνεδρίου δεν θα μείνουν μόνο στο επίπεδο της θεωρητικής συζήτησης, αλλά φιλοδοξούμε να αποτελέσουν έναν ουσιαστικό οδηγό για τις επόμενες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Στόχος μας είναι, το «ΕΠΙ ΓΗΣ VI» να αποτελέσει μια ουσιαστική πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας, όπου θα καταγραφούν οι ανάγκες της αγοράς, οι δυνατότητες της ελληνικής περιφέρειας και οι πολιτικές που απαιτούνται ώστε ο πρωτογενής τομέας να γίνει πιο ανθεκτικός, πιο σύγχρονος και πιο ανταγωνιστικός.

Πιστεύουμε ότι η γνώση, η συνεργασία και η ανταλλαγή εμπειριών μπορούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για την Ηλεία και συνολικά για την ελληνική περιφέρεια. Για αυτό και καλούμε όλους όσοι ενδιαφέρονται για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου και να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση.

Η επόμενη ημέρα του πρωτογενούς τομέα χτίζεται σήμερα.

Και η Ηλεία μπορεί και πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.