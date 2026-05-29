Νέο «όχι» στην Άγκυρα για το Turkaegean – «Δικαίωση εθνικών θέσεων» λέει ο Θεοδωρικάκος

Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σχετικά με την απόρριψη, σε δεύτερο βαθμό, της τουρκικής προσφυγής κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean.

Στις 16/7/2021 ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας (ΤGA) κατέθεσε προς κατοχύρωση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε το εμπορικό σήμα «Turkaegean».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Oργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, από τον Μάιο του 2022 όταν και κατέστη αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για τα Εμπορικά Σήματα, ανέλαβε πρωτοβουλία για τον συντονισμό και την υποστήριξή όλων των ενεργειών για την προσβολή του παραπάνω σήματος μέσω άσκησης αίτησης ακύρωσης του, τον Φεβρουάριο του 2023, ενώπιον του αρμοδίου Γραφείου της Ε.Ε.

To Eυρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας τον Ιανουάριο του 2025 εξέδωσε απόφαση, με την οποία ακυρώθηκε και διαγράφηκε το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Σήμα «Turkaegean». Κατά της απόφασης, η Τουρκική πλευρά προσέφυγε ενώπιον του αρμόδιου Συμβουλίου Προσφυγών (Βoards of Appeal-EUIPO).

Το Συμβούλιο Προσφυγών με σημερινή του απόφαση απέρριψε την Τουρκική προσφυγή και επικύρωσε την διαγραφή και ακύρωση του «Turkaegean» ως Ευρωπαϊκού Εμπορικού Σήματος.

Θεοδωρικάκος: «Η Ελλάδα αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι μια χώρα ισχυρή»

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) αποτελεί δικαίωση των εθνικών μας θέσεων.

Η ευρωπαϊκή θεσμική τάξη επιβεβαιώνει και σε δεύτερο βαθμό το αυτονόητο: ο όρος «Turkaegean» στερείται οποιασδήποτε νομικής και εμπορικής βάσης και τίθεται στο περιθώριο. Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς, συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συντονισμό με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Αντικρούσαμε με ισχυρά νομικά, ιστορικά και εμπορικά επιχειρήματα την απόπειρα παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού και γεωπολιτικής εργαλειοποίησης των εμπορικών σημάτων.

Η Ελλάδα αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι μια χώρα ισχυρή, σοβαρή και προσηλωμένη στη διεθνή νομιμότητα. Που υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα, την πολιτιστική και γεωγραφική μας ταυτότητα, καθώς και την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεών μας με αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα και χρήση κάθε έννομου μέσου σε όλα τα διεθνή fora».