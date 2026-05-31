Ο Λαμπρόπουλος στο συνέδριο για ενεργειακή μετάβαση

Στη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τον Εξηλεκτρισμό (EU Electrification Action Plan), που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις εγκαταστάσεις της European Economic and Social Committee, συμμετείχε ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Πελοποννήσου Χρήστος Λαμπρόπουλος, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην επιτάχυνση της καθαρής ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης, στις προκλήσεις του εξηλεκτρισμού της οικονομίας και στις πολιτικές που απαιτούνται για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για το κλίμα και την ενεργειακή ασφάλεια έως το 2050.

Ο Χρήστος Λαμπρόπουλος συμμετείχε ως ομιλητής στη θεματική ενότητα «Regional Just Transition in Action: Overcoming Challenges and Maximizing Opportunities in Affected Regions», παρουσιάζοντας τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

Κατά την τοποθέτησή του, ανέδειξε τη σταθερή θέση της Περιφέρειας υπέρ της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με την προϋπόθεση της ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλοντος, του σεβασμού στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και της αποφυγής περαιτέρω επιβάρυνσης ήδη κορεσμένων περιοχών.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη το όφελος από την ανάπτυξη των ΑΠΕ να μεταφέρεται ουσιαστικά στα τιμολόγια των καταναλωτών και στις τοπικές κοινωνίες, ώστε η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα και μεγαλύτερη αποδοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που υλοποιούνται στην Πελοπόννησο, με έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών στη νέα ενεργειακή και παραγωγική εποχή.

Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμών, της βιομηχανίας, κοινωνικών εταίρων και οργανισμών ενέργειας, με αντικείμενο τις προκλήσεις της ηλεκτροκίνησης, της ενεργειακής αποδοτικότητας, της αποθήκευσης ενέργειας, της ψηφιοποίησης και της δίκαιης μετάβασης στην Ευρώπη.