Bραδιά μουσικής, συνάντησης και συμπερίληψης στην Καλαμάτα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη η μουσικοκοινωνική δράση «Έβγα στο Παραθύρι σου…», μια πρωτοβουλία του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Καλαμάτας, η οποία υλοποιήθηκε με τη συνδιοργάνωση της Β΄ Λέσχης Φιλίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Καλαμάτας και του Κέντρου Μνήμης και Άνοιας Ίασις ΑΜΚΕ.

Ωφελούμενοι του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Καλαμάτας, μέλη της Β΄ Λέσχης Φιλίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Καλαμάτας, άτομα που υποστηρίζονται από το Κέντρο Μνήμης και Άνοιας Ίασις ΑΜΚΕ και πολίτες της τοπικής κοινωνίας ενώθηκαν σε μια ξεχωριστή μουσική διαδρομή στους δρόμους της πόλης, γεμάτη καντάδες, τραγούδια, χαμόγελα και στιγμές αυθεντικής ανθρώπινης επικοινωνίας.

Η δράση αποτέλεσε μια ζωντανή υπενθύμιση ότι η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα επικοινωνίας, να φέρει κοντά ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και εμπειριών και να δημιουργήσει ευκαιρίες ουσιαστικής συμμετοχής στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης. Μέσα από τις μελωδίες και τη συλλογική έκφραση αναδείχθηκαν αξίες όπως η συμπερίληψη, η αλληλεγγύη, η κοινωνική ένταξη, η διαγενεακή επικοινωνία και η ψυχική ευεξία.