Συμπληρωματική αναφορά για την ποιότητα του νερού στην Καλλιρρόη από τον Χρήστο Κυριακόπουλο στον Εισαγγελέα Εφετών

Συμπληρωματική αναφορά σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Κοινότητα Καλλιρρόης, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, με κοινοποίηση προς τον Εισαγγελέα Εφετών, κατέθεσε χθες ο Χρήστος Κυριακόπουλος, τέως πρόεδρος της Κοινότητας και μέλος του Τοπικού Συμβουλίου.

Σε χθεσινή ενημερωτική ανακοίνωσή του ξεκαθαρίζει πως “σκοπός της ενέργειας αυτής είναι να διασφαλιστεί ότι θα διερευνηθούν πλήρως τα ευρήματα των μικροβιολογικών αναλύσεων, ότι θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια και ότι οι πολίτες θα γνωρίζουν με βεβαιότητα πως το νερό που καταναλώνουν είναι ασφαλές”.

Αναλυτικά, ο κ. Κυριακόπουλος αναφέρει ότι “ένας μήνας συμπληρώνεται από την κατάθεση σχετικής αναφοράς μου προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας (Αρ. Πρωτ. 2269/18-05-2026), με αντικείμενο τη διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν την ποιότητα του πόσιμου νερού της γεώτρησης, από την οποία υδροδοτείται η Τοπική Κοινότητα της Καλλιρρόης και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Αφού ευχαριστεί τα μέσα ενημέρωσης της Μεσσηνίας που “επί 15 περίπου χρόνια κατέγραψαν με συνέπεια τις θέσεις, τις ανησυχίες και τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις των κατοίκων σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων με ΧΥΤΥ στην περιοχή Όνι της Καλλιρρόης”, σημειώνει: “Η τοπική κοινωνία είχε από την πρώτη στιγμή εκφράσει σοβαρές αντιρρήσεις για την ακαταλληλότητα της συγκεκριμένης περιοχής για την ‘φιλοξενία’ μιας τέτοιας εγκατάστασης, επικαλούμενη βασικά τις τεκμηριωμένες επιστημονικές απόψεις που είχαν διατυπωθεί κατά τη διάρκεια των σχετικών διαδικασιών και της δημόσιας συζήτησης που προηγήθηκε της εγκατάστασης του σκουπιδοεργοστασίου.

Η προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος δεν αποτελεί προσωπική υπόθεση κανενός. Αποτελεί υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας και γι’ αυτό η συμβολή της υπεύθυνης ενημέρωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει γνωστή ενημέρωση για τυχόν ελέγχους, επαναληπτικές δειγματοληψίες ή άλλες ενέργειες των αρμόδιων αρχών και επειδή το ζήτημα εξακολουθεί να προκαλεί εύλογη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, κατέθεσα σήμερα την με αριθμ. Πρωτ. 2959/19-6-2026 συμπληρωματική αναφορά προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, με κοινοποίηση προς τον Εισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας.

Σκοπός της ενέργειας αυτής δεν είναι η δημιουργία εντυπώσεων ούτε η πολιτική εκμετάλλευση ενός σοβαρού ζητήματος.

Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι θα διερευνηθούν πλήρως τα ευρήματα των μικροβιολογικών αναλύσεων, ότι θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια και ότι οι πολίτες θα γνωρίζουν με βεβαιότητα πως το νερό που καταναλώνουν είναι ασφαλές. Η υγεία των κατοίκων δεν προσφέρεται για υποθέσεις, εκτιμήσεις ή εικασίες. Οι πολίτες δικαιούνται σαφείς απαντήσεις. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να τις δώσουν”.