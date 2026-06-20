Αιτήσεις για το 8ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Καλαμάτας

“Μάθετε από διεθνώς αναγνωρισμένους δασκάλους, εκπαιδευτείτε στα Αγγλικά και γίνετε μέρος της διεθνούς καλλιτεχνικής κοινότητας” τονίζεται από τους διοργανωτές, υπενθυμίζοντας πως η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Το Διεθνές Θερινό Σχολείο είναι το επίκεντρο ενός ευρύτερου οράματος διεθνών εκδηλώσεων παραστατικών τεχνών, projects, masterclasses, εργαστηρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνονται τακτικά στην πόλη της Καλαμάτας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το Διεθνές Σχολείο απευθύνεται σε νέους καλλιτέχνες απ' όλο τον κόσμο. Στόχος είναι επαγγελματίες ηθοποιοί, απόφοιτοι Δραματικών σχολών και νέοι που έχουν ήδη επαγγελματική εμπειρία στο Θέατρο, καθώς και εκείνοι που χρειάζονται ικανότητες / θεμέλια σε άλλους τομείς των τεχνών, όπως η όπερα και το μουσικό Θέατρο, και θέλουν να αναπτύξουν τη μεθοδολογία και τις δεξιότητές τους στην υποκριτική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινά μαθήματα φωνητικής, κίνησης και μελέτης θεατρικού κειμένου και χαρακτήρων μέσω της γλώσσας του William Shakespeare. Το παραστατικό εύρος του κειμένου και η ενσάρκωσή του χαρακτήρα από τον ηθοποιό, εξερευνώνται και προσεγγίζονται μέσω της φαντασίας, του αυτοσχεδιασμού και της χρήσης κλασικών προσωπείων. Το μάθημα ολοκληρώνεται σε μικρές παρουσιάσεις σκηνών από έργα του Σαίξπηρ ή ενός συνοπτικού έργου του. Τα μαθήματα φωνητικής και κίνησης συμπληρώνουν αυτές τις δημιουργικές παρουσιάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το kalamatadrama.com.