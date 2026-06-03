Εργα 3,7 εκ. ευρώ ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου

Μεταξύ των αποφάσεων περιλαμβάνεται η έγκριση της δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση Κέντρου Νεμέας», προϋπολογισμού 2,7 εκατ. ευρώ.

Επίσης εγκρίθηκε η ανάδειξη οριστικού αναδόχου για το έργο «Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλαβών στην Εθνική Οδό Τρίπολης - Μεγαλόπολης - Καλαμάτας», προϋπολογισμού 400.000 ευρώ.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου «Αντιπλημμυρικά Έργα Π.Ε. Αργολίδας 2026 (Καθαρισμός Χειμάρρων και Ρεμάτων)», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Ακόμη, εγκρίθηκε η ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Καθαρισμός Πρανών - Οχετών - Ερεισμάτων Οδικού Δικτύου Ανατολικής Λακωνίας», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, καθώς και για το έργο «Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Υποδομών σε Περιοχές της Π.Ε. Κορινθίας», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.