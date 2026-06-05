Δημοσιογράφους από την Τουρκία φιλοξένησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δημοσιογράφους και δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου από την Τουρκία φιλοξένησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της προβολής του προορισμού Visit Peloponnese στην τουρκική αγορά.

Το δημοσιογραφικό ταξίδι εξοικείωσης διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Τουρκίας, που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη, και είχε στόχο την ανάδειξη της Πελοποννήσου ως προορισμού που συνδυάζει πολιτισμό, ιστορία, φύση, γαστρονομία και αυθεντικές εμπειρίες.

Στην αποστολή συμμετείχαν οι δημοσιογράφοι και content creators Nesem Celikkaya Bozdag, Okan Bozdag, Halil Ibrahim Şimir, Ali Umut Uyanik και Fikret Can Kusadah, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ταξιδιωτικά blogs, κανάλια στο YouTube και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σημαντική απήχηση στο τουρκικό κοινό.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Πελοπόννησο επισκέφθηκαν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, όπως τον Μυστρά, το Παλαμήδι και την Ακροναυπλία, ενώ γνώρισαν τη Μονεμβασιά και το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης επισκέψεις στο Σπήλαιο Καστανιάς και στο Γεωπάρκο Αγίου Νικολάου, καθώς και πεζοπορία στο Ακρωτήριο Ταίναρο, το νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ευρώπης. Οι φιλοξενούμενοι περιηγήθηκαν ακόμη στην Αρεόπολη, στον Γερολιμένα, στη Βάθεια, στην Καρδαμύλη και στην Ελαφόνησο.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε η γαστρονομία, με γεύματα σε τοπικές επιχειρήσεις και γνωριμία με προϊόντα και συνταγές της Μάνης. Η αποστολή ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στην Καλαμάτα, όπου οι συμμετέχοντες περιηγήθηκαν στο ιστορικό κέντρο και στην παραλιακή ζώνη της πόλης.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, μέσα από το περιεχόμενο που θα δημιουργηθεί και θα αναρτηθεί στις ψηφιακές πλατφόρμες των συμμετεχόντων, επιδιώκεται η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Πελοποννήσου στην τουρκική αγορά, η οποία εμφανίζει ενδιαφέρον για εναλλακτικές και βιωματικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου Θάνος Μιχελόγγονας δήλωσε ότι, υπό την καθοδήγηση του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, υλοποιείται «ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διεθνούς προβολής που ενισχύει συστηματικά την παρουσία της Πελοποννήσου στις αγορές-στόχους του εξωτερικού». Ο ίδιος σημείωσε ότι η τουρκική αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν εμπειρίες που συνδυάζουν πολιτισμό, φύση, γαστρονομία και δραστηριότητες.