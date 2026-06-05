Περιφέρεια Πελοποννήσου: Έργα συντήρησης στο οδικό δίκτυο

Εργα οδικής ασφάλειας και συντήρησης υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2,7 εκατ. ευρώ, προωθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου μετά τις αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής.

Οι παρεμβάσεις αφορούν αντιπλημμυρικά έργα, συντηρήσεις επαρχιακών δρόμων, αποκαταστάσεις βλαβών, καθαρισμούς πρανών και ερεισμάτων, καθώς και εργασίες σήμανσης και διαγράμμισης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Στη Μεσσηνία κατακυρώθηκε η σύμβαση για το έργο «Βελτίωση, συντήρηση και αναβάθμιση οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε σήμανση, διαγράμμιση, στηθαία ασφαλείας και πινακίδες.

Στην Αργολίδα εγκρίθηκαν οι ανάδοχοι για αντιπλημμυρικά έργα προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, ενώ εγκρίθηκε και το πρακτικό δημοπρασίας για τη συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων των επαρχιακών οδών Κρανίδι - Πόρτο Χέλι και Κρανίδι - Ερμιόνη, προϋπολογισμού 270.000 ευρώ.

Επίσης, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Αργολίδας, στο τμήμα της παράκαμψης Λυγουριού, με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ. Προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε και για τη συντήρηση της επαρχιακής οδού 19Α, από τον ισόπεδο κόμβο Πουλακίδας έως τον ισόπεδο κόμβο Προσύμνης, έργο προϋπολογισμού 730.000 ευρώ.

Στη Λακωνία εγκρίθηκε έργο καθαρισμού πρανών, οχετών και ερεισμάτων στο οδικό δίκτυο της Δυτικής Λακωνίας, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

Στην Αρκαδία εγκρίθηκαν παρεμβάσεις αποκατάστασης της οδικής ασφάλειας στο δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας, με κατασκευή οριζόντιας σήμανσης και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Οι αποφάσεις εντάσσονται στον σχεδιασμό της Περιφέρειας για συντήρηση και βελτίωση βασικών υποδομών, με έμφαση στην πρόληψη, την αντιπλημμυρική προστασία και την ασφάλεια των μετακινήσεων.