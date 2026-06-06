Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζει τα “Παπαφλέσσεια”

Την εκταμίευση του 50% της χρηματοδότησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη διεθνή συνάντηση στίβου «Παπαφλέσσεια» ενέκρινε η Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, η οποία συνεδρίασε χθες στην Καλαμάτα ενόψει της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου από τον Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο 1888.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει στη διοργάνωση με χρηματοδότηση ύψους 30.000 ευρώ, καλύπτοντας κυρίως δαπάνες διαμονής, διατροφής και μετακίνησης αθλητών, καθώς και έξοδα προβολής της εκδήλωσης. Η επιτροπή ενέκρινε τις ενέργειες του διοργανωτή συλλόγου και αποφάσισε την εκταμίευση του μισού ποσού που προβλέπεται από την προγραμματική σύμβαση.

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκε επίσης η προετοιμασία της διοργάνωσης και οι δυνατότητες περαιτέρω αναβάθμισής της μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, του εκσυγχρονισμού των υποδομών και της διεύρυνσης του κύκλου των χορηγών.

Η προγραμματική σύμβαση έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου 1888 και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, με διάρκεια έξι μηνών και αντικείμενο την υποστήριξη της διεθνούς διοργάνωσης, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς του ελληνικού στίβου.

Στη συνεδρίαση, υπό την προεδρία του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου, συμμετείχαν ο εκπρόσωπος του Μεσσηνιακού Γ.Σ. Παναγιώτης Στασινόπουλος, ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Γεώργιος Καπερώνης, η περιφερειακή σύμβουλος Κωνσταντίνα Νικολάκου και ο Χρήστος Ζερίτης από τον Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο.