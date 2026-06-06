Μεσσηνία: Σύμβαση για αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε ρέματα

Σύμβαση για την υλοποίηση αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων σε ρέματα της Μεσσηνίας υπεγράφη χθες από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με στόχο τη βελτίωση της παροχετευτικότητας των υδατορεμάτων και την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές του νομού.

Η σύμβαση αφορά το έργο «Καθαρισμοί και αποκατάσταση κοίτης ρεμάτων στην Π.Ε. Μεσσηνίας (2026)» και υπογράφηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο και την ανάδοχο Αγγελική Μπαρούνη. Ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 300.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025, ενώ το συμβατικό αντικείμενο διαμορφώθηκε σε 257.896,55 ευρώ με ΦΠΑ.

Οι εργασίες προβλέπουν καθαρισμούς τμημάτων ρεμάτων σε όλη τη Μεσσηνία, με έμφαση σε σημεία κάτω από τεχνικά έργα, σε συμβολές υδατορεμάτων και σε οχετούς εθνικών και επαρχιακών δρόμων, ώστε να αποκατασταθεί η υδραυλική τους διατομή και να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και δεύτερη εργολαβία καθαρισμού ρεμάτων, επίσης προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, μέσω της οποίας έχουν ήδη πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις σε περιοχές όπως η Τερψιθέα, το Κοπανάκι, ο Ανεμόμυλος, η Φοινικούντα και η Τριφυλία, ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκε καθαρισμός στον χείμαρρο Αμφύτα στην Κάτω Μέλπεια.