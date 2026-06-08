Επικριτική στάση Τατούλη για την επιλογή Κυρανάκη

Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι η συγκεκριμένη επιλογή συμβολίζει, κατά την άποψη της παράταξης, την επικράτηση μιας λογικής πολιτικής επικοινωνίας, πόλωσης και κομματικής προπαγάνδας στο κυβερνών κόμμα, σε αντίθεση με τις αρχές που, όπως αναφέρει, χαρακτήριζαν διαχρονικά τη Νέα Δημοκρατία.

Η «Νέα Πελοπόννησος» εκτιμά ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την εσωτερική λειτουργία της ΝΔ, αλλά συνδέεται ευρύτερα με την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου και της δημοκρατικής λειτουργίας. Παράλληλα, ασκεί κριτική στις λεγόμενες «ομάδες αλήθειας», υποστηρίζοντας ότι η δράση τους επηρεάζει αρνητικά την πολιτική αντιπαράθεση.

Στο ίδιο πλαίσιο, τα στελέχη της παράταξης αναφέρουν ότι βρέθηκαν στο παρελθόν στο στόχαστρο οργανωμένων επιθέσεων κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 και τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2023, κάνοντας λόγο για διαστρέβλωση θέσεων, προσωπικές επιθέσεις και επικοινωνιακό πόλεμο.

Καταλήγοντας, η παράταξη υποστηρίζει ότι η πολιτική αντιπαράθεση θα πρέπει να βασίζεται σε επιχειρήματα και όχι σε πρακτικές στοχοποίησης αντιπάλων, εκφράζοντας την ανησυχία της για την ένταση και την τοξικότητα που, κατά την εκτίμησή της, επικρατούν στο πολιτικό σκηνικό.