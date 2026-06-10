Θετικές εξελίξεις για ΓΟΕΒ Παμίσου και λιμνοδεξαμενή Τρικόρφου

Πρόκειται για τον εκσυγχρονισμό του κλειστού αρδευτικού δικτύου του ΓΟΕΒ Παμίσου, προϋπολογισμού 9,94 εκατ. ευρώ, και την κατασκευή λιμνοδεξαμενής στο Τρίκορφο του Δήμου Μεσσήνης, προϋπολογισμού 7,11 εκατ. ευρώ, έργα που στοχεύουν στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και στην ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής της περιοχής.

Κατά τη συνάντηση, η προϊσταμένη της αρμόδιας υπηρεσίας ενημέρωσε τον αντιπεριφερειάρχη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος πληρότητας των προτάσεων από εξωτερικό συνεργάτη του υπουργείου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, οι φάκελοι θα προωθηθούν στις αρμόδιες επιτροπές για αξιολόγηση και βαθμολόγηση. Ο κ. Αναστασόπουλος επισήμανε τη σημασία των έργων για τον πρωτογενή τομέα της Μεσσηνίας, τονίζοντας ότι θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, στην αντιμετώπιση προβλημάτων που χρονίζουν και στη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων για την ορθολογική διαχείριση του νερού.

Το μεγαλύτερο από τα δύο έργα αφορά τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του κλειστού αρδευτικού δικτύου του ΓΟΕΒ Παμίσου. Η πρόταση περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις στο δίκτυο και στο αντλιοστάσιο, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούνται από τη γήρανση του εξοπλισμού και των υποδομών. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η αντικατάσταση κεντρικών αγωγών, η ανανέωση δευτερευόντων και τριτευόντων δικτύων συνολικού μήκους άνω των 11 χιλιομέτρων, η αντικατάσταση όλων των υδροληψιών άρδευσης, η εγκατάσταση συστήματος ελέγχου και καταμέτρησης της κατανάλωσης νερού, καθώς και η συνολική αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του αντλιοστασίου.

Στην ίδια πρόταση περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 171,6 kWp στο αντλιοστάσιο του Αγίου Φλώρου, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της εγκατάστασης. Το έργο εκτιμάται ότι θα ωφελήσει άμεσα εκατοντάδες παραγωγούς που εξυπηρετούνται από το αρδευτικό δίκτυο του ΓΟΕΒ Παμίσου.

Η δεύτερη πρόταση αφορά την κατασκευή λιμνοδεξαμενής μεταξύ των κοινοτήτων Κλήματος, Τρικόρφου και Πολυλόφου του Δήμου Μεσσήνης. Η νέα υποδομή θα καλύπτει έκταση περίπου 12 στρεμμάτων και θα διαθέτει ωφέλιμο όγκο 59.000 κυβικών μέτρων νερού. Η τροφοδότησή της θα γίνεται τόσο από γειτονικό ρέμα, μέσω ειδικού έργου υδροληψίας και αγωγού μεταφοράς, όσο και από υφιστάμενη πηγή της περιοχής.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η λιμνοδεξαμενή θα εξυπηρετήσει κυρίως τις ανάγκες άρδευσης εκτάσεων όπου καλλιεργείται βρώσιμη ελιά, ενώ παράλληλα θα μπορεί να αξιοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών πυρόσβεσης. Επιπλέον, η δυνατότητα αποθήκευσης νερού κατά τις περιόδους αυξημένης διαθεσιμότητας αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και στην αντιπλημμυρική προστασία των κατάντη περιοχών, μέσω της αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής.