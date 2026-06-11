Προσωρινός ανάδοχος για το έργο στην ακτογραμμή Πεταλιδίου

Ενα ακόμη βήμα για την υλοποίηση των έργων προστασίας της ακτογραμμής στο Πεταλίδι έγινε με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου για το έργο αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην περιοχή. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5,45 εκατ. ευρώ.

Η παρέμβαση αφορά την παράκτια ζώνη του Πεταλιδίου, όπου τα τελευταία χρόνια καταγράφονται έντονα φαινόμενα διάβρωσης που επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον και τις παράκτιες υποδομές.

Σύμφωνα με την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, ανοίγοντας τον δρόμο για τα επόμενα στάδια που απαιτούνται έως την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την προστασία των ακτών από τη διάβρωση, ένα φαινόμενο που επηρεάζει αρκετές παράκτιες περιοχές της Περιφέρειας.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, το έργο θα περάσει στη φάση της κατασκευής, με στόχο την προστασία της ακτογραμμής του Πεταλιδίου και τη βελτίωση των συνθηκών στην παράκτια ζώνη της περιοχής.