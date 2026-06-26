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Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026 18:11

Εκλογή νέου προεδρείου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

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Εκλογή νέου προεδρείου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Navarino Agora

 

Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, στις 4 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με αντικείμενο την εκλογή του νέου προεδρείου του Σώματος και της νέας Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της περιφερειακής περιόδου 2024-2028.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί αποκλειστικά με φυσική παρουσία στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ, στην οδό Καλαμάτας 113 στην Τρίπολη, σύμφωνα με την πρόσκληση που υπέγραψε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Εμμανουήλ Σκαντζός.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται η εκλογή των μελών του προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και η εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 14 έως 19 του νόμου 5056/2023. Η νέα σύνθεση των δύο οργάνων θα έχει θητεία έως τη λήξη της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου, το 2028.

Κατηγορία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
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