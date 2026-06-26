Εκλογή νέου προεδρείου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί αποκλειστικά με φυσική παρουσία στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ, στην οδό Καλαμάτας 113 στην Τρίπολη, σύμφωνα με την πρόσκληση που υπέγραψε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Εμμανουήλ Σκαντζός.
Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται η εκλογή των μελών του προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και η εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 14 έως 19 του νόμου 5056/2023. Η νέα σύνθεση των δύο οργάνων θα έχει θητεία έως τη λήξη της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου, το 2028.