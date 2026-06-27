960.000 ευρώ για ανάπλαση 17 στρεμμάτων στον Κορδία

Η πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 960.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου πρασίνου και αναψυχής στη δυτική παραλία της πόλης.

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού εντάχθηκε στο πρόγραμμα η πράξη «Αναβάθμιση χώρου αστικού πρασίνου και αναψυχής δημοτικής έκτασης 17 στρεμμάτων στην περιοχή “Κορδία” του Δήμου Καλαμάτας», με συνολικό προϋπολογισμό 960.000 ευρώ.

Το έργο προβλέπει τη βιοκλιματική, λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της δημοτικής έκτασης, ώστε να μετατραπεί σε έναν ανοιχτό και πλήρως προσβάσιμο χώρο πρασίνου και αναψυχής για κατοίκους και επισκέπτες.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες και θα κατασκευαστούν χώροι πρασίνου, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, δάπεδα ασφαλείας, καθώς και δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και υπόγειο αυτοματοποιημένο αρδευτικό σύστημα.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η παρέμβαση εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό για βιώσιμες αστικές αναπλάσεις, ενίσχυση του αστικού πρασίνου και δημιουργία περισσότερων κοινόχρηστων χώρων που αναβαθμίζουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών.