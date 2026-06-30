Περιφέρεια Πελοποννήσου: 7 εκ. ευρώ για έργα προστασίας από κατολισθήσεις

Η νέα πρόσκληση απευθύνεται στην ίδια την Περιφέρεια και στους δήμους της, με στόχο την υποβολή ώριμων προτάσεων που θα ενισχύσουν την προστασία υποδομών και πολιτών απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η χρηματοδότηση αφορά έργα που μειώνουν τον κατολισθητικό κίνδυνο και βελτιώνουν την ανθεκτικότητα των περιοχών υψηλής επικινδυνότητας. Μεταξύ των επιλέξιμων παρεμβάσεων περιλαμβάνονται η σταθεροποίηση πρανών, η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, η τοποθέτηση προστατευτικών πλεγμάτων, η απομάκρυνση ασταθών βραχωδών μαζών, έργα αποστράγγισης και αντιδιαβρωτικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η δυνατότητα χρηματοδότησης ώριμων μελετών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν διαχρονικά προβλήματα κατολισθήσεων, όπως τα Τσιτάλια στην Αρκαδία και τμήματα του Ταϋγέτου, όπου η ανάγκη για έργα προστασίας παραμένει επιτακτική.

Η Περιφέρεια επισημαίνει ότι η νέα πρόσκληση εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για την πρόληψη φυσικών καταστροφών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών. Παράλληλα με τις χρηματοδοτήσεις που έχουν ήδη εξασφαλιστεί ή βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης για αποκατάσταση ζημιών και κρίσιμα έργα υποδομής, επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας της Πελοποννήσου απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.