Επαναλειτουργεί ο ΓΟΕΒ Παμίσου, μετά από μια δύσκολη περίοδο παραιτήσεων και αναστολής της λειτουργίας του. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενέκρινε την πρόσληψη 6 ατόμων – εποχικών εργαζομένων του Οργανισμού.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε για την εύρυθμη λειτουργία του ΓΟΕΒ, κατά την αρδευτική περίοδο 2026, η πρόσληψη: Τριών υδρονομέων κατηγορίας ΥΕ, χρονικής διάρκειας 6 μηνών. Δύο εργατών γενικών καθηκόντων κατηγορίας ΥΕ, χρονικής διάρκειας 2 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για 2 ακόμη μήνες κι ενός διοικητικού υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ, χρονικής διάρκειας 8 μηνών.

Στο μεταξύ, το πιο σημαντικό είναι ότι ανακλήθηκαν οι παραιτήσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού με πρόεδρο τον γεωπόνο Βασίλειο Δημόπουλο και του διευθυντή Κώστα Χρυσανθακόπουλου. Παραιτήσεις που είχαν υποβληθεί λόγω των γνωστών σοβαρών οικονομικών προβλημάτων του Οργανισμού, που καθιστούσαν αβέβαιη τη λειτουργία του και οι οποίες, σύμφωνα με την ενημέρωσή μας ανακλήθηκαν, μετά τις διαβεβαιώσεις του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού για οικονομική στήριξη από την Περιφέρεια.

Από τις πρώτες ενέργειες που έχουν προγραμματιστεί από τη διοίκηση και τη διεύθυνση του Οργανισμού είναι ο καθαρισμός διωρύγων του ανοιχτού δικτύου.

Γ.Σ.