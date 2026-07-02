7.650.000 ευρώ για τα σχολεία στη Χώρα

Την χρηματοδότηση ποσού 7.650.000 ευρώ για την ανέγερση των διδακτηρίων Γυμνασίου και Λυκείου Χώρας, από το πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027” και στην προτεραιότητα “Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής - ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών της Περιφέρειας”, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποδέχθηκε η Δημοτική Επιτροπή Πύλου – Νέστορος.