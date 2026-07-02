7.650.000 ευρώ για τα σχολεία στη Χώρα

12:16 02/07
Με την ίδια απόφαση αποδέχθηκε τους όρους ένταξης κι ενέκρινε τη δημιουργία νέου Κωδικού Αριθμού για την ανέγερση των σχολείων με αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του 2026.
Την χρηματοδότηση ποσού 7.650.000 ευρώ για την ανέγερση των διδακτηρίων Γυμνασίου και Λυκείου Χώρας, από το πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027” και στην προτεραιότητα “Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής - ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών της Περιφέρειας”, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποδέχθηκε η Δημοτική Επιτροπή Πύλου – Νέστορος.
Με την ίδια απόφαση αποδέχθηκε τους όρους ένταξης κι ενέκρινε τη δημιουργία νέου Κωδικού Αριθμού για την ανέγερση των σχολείων με αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του 2026.