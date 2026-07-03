Μάκαρης για αποκατάσταση του Πύργου Κουμουνδούρου

Επερώτηση προς την περιφερειακή αρχή για την πορεία της αποκατάστασης του Πύργου Κουμουνδούρου στον Κάμπο Αβίας κατέθεσε ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, Μανώλης Μάκαρης, επισημαίνοντας ότι το ιστορικό μνημείο βρίσκεται σε κατάσταση προχωρημένης εγκατάλειψης και αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο περαιτέρω φθοράς ή ακόμη και κατάρρευσης.

Στην επερώτησή του υπενθυμίζει ότι έχει ολοκληρωθεί μελέτη αποκατάστασης, προϋπολογισμού περίπου 1,3 εκατ. ευρώ, η οποία εκπονήθηκε μέσω προγραμματικής σύμβασης του υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αναφέρει ακόμη ότι κατά την επίσκεψή της στην περιοχή το 2024 η υπουργός Πολιτισμού είχε δηλώσει πως θα αναζητηθεί χρηματοδότηση μέσω της Βουλής για την υλοποίηση του έργου, χωρίς ωστόσο, όπως σημειώνει, να έχει γίνει γνωστή μέχρι σήμερα η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων ή το χρονοδιάγραμμα δημοπράτησης.

Ο κ. Μάκαρης επισημαίνει ότι ο Πύργος Κουμουνδούρου αποτελεί μνημείο ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται ο μυκηναϊκός θολωτός τάφος που συνδέεται με την παράδοση του Μαχάονα. Υποστηρίζει ότι η ενιαία ανάδειξη των μνημείων της περιοχής θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν σημαντικό πόλο πολιτισμού και επισκεψιμότητας για τη Δυτική Μάνη.

Στο πλαίσιο της επερώτησης ζητά από την περιφερειακή αρχή να ενημερώσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία χρηματοδότησης και υλοποίησης του έργου, ποιες ενέργειες έχουν γίνει από το 2024 μέχρι σήμερα προς το υπουργείο Πολιτισμού και τη Βουλή για την εξασφάλιση χρηματοδότησης, αν έχουν ληφθεί προσωρινά μέτρα προστασίας και υποστύλωσης του κτηρίου και αν υπάρχει πρόθεση συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αποκατάσταση και την ανάδειξη του Πύργου Κουμουνδούρου σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μνημεία της περιοχής.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος» τονίζει ότι η διάσωση του Πύργου Κουμουνδούρου αποτελεί ζήτημα προστασίας της ιστορικής κληρονομιάς και ταυτόχρονα επένδυση στην πολιτιστική ταυτότητα, την ιστορική μνήμη και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της Μάνης.