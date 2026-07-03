Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας ο Αναστάσιος Αδαμόπουλος - Αντιπεριφερειάρχης και ο Τάσος Σαρδέλης

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, όρισε τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες και των εξουσιοδοτημένους περιφερειακούς Συμβούλους ως Συντονιστές Τομέων Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης.

Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας ορίστηκε ο Αναστάσιος Αδαμόπουλος ενώ ο Στάθης Αναστασόπουλος ορίστηκε αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας.

Από την Μεσσηνία ορίστηκαν οι Ανδρέας Τσουκαλάς αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, Μαρία Οικονομάκου αντιπεριφερειάρχης Συνοχής, Αλληλεγγύης και Αρωγής, Αναστάσιος Σαρδέλης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας.

Ο Περικλής Νικολακέας ορίστηκε συντονιστής Τομέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με αφορμή τη νέα κατανομή αρμοδιοτήτων, ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα: «Φίλες και φίλοι, Από την πρώτη ημέρα δεσμευτήκαμε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα λειτουργεί ως μία πραγματική ομάδα. Με συνεργασία, εμπιστοσύνη, σχέδιο και καθημερινή δουλειά. Σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι αυτή η επιλογή δικαιώθηκε. Εξασφαλίσαμε σημαντικές χρηματοδοτήσεις, προχωρήσαμε κρίσιμα έργα, αντιμετωπίσαμε δύσκολες προκλήσεις και βάλαμε σε τροχιά παρεμβάσεις που για χρόνια παρέμεναν σε εκκρεμότητα. Αυτά τα αποτελέσματα ανήκουν σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους Αντιπεριφερειάρχες, τους Συμβούλους, τα στελέχη των υπηρεσιών και κάθε συνεργάτη για την αφοσίωση, την υπευθυνότητα και την προσφορά τους. Η συμβολή του καθενός υπήρξε ουσιαστική στη μέχρι σήμερα πορεία της Περιφέρειας. Η περίοδος που έχουμε μπροστά μας φέρνει νέες απαιτήσεις. Ταυτόχρονα, ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης διαμορφώνει ένα διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας. Με αυτά τα δεδομένα, προχωρούμε σε μια νέα κατανομή αρμοδιοτήτων, με στόχο να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της ομάδας μας και να συνεχίσουμε με την ίδια αποτελεσματικότητα την υλοποίηση του έργου μας. Πιστεύω βαθιά πως η ομάδα της Περιφέρειας είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιονδήποτε τίτλο. Είναι άνθρωποι που μοιράζονται το ίδιο όραμα και εργάζονται για τον ίδιο σκοπό, για μια Πελοπόννησο πιο ισχυρή, πιο σύγχρονη και πιο αποτελεσματική. Έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε. Και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια ενότητα, την ίδια αποφασιστικότητα και την ίδια πίστη στις δυνατότητές μας».

Η σύνθεση της περιφερειακής αρχής:

Αναπληρωτής περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος

Αντιπεριφερειάρχες

Αθηνά Κόρκα-Κώνστα – Πολιτισμού

Αθανάσιος Μιχελόγγονας – Τουρισμού

Αναστάσιος Σαρδέλης – Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

Μαρία Οικονομάκου – Συνοχής, Αλληλεγγύης και Αρωγής

Αναστάσιος Γκιολής – Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης

Ιωάννης Μαντζούνης – Αθλητισμού

Σπυρίδων Τζινιέρης – Χωρικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

Βασίλειος Σιδέρης –Αργολίδας

Κωνσταντίνος Μανδρώνης – Αρκαδίας

Σωτήριος Μουρίκης – Κορινθίας

Θεόδωρος Βερούτης – Λακωνίας

Αναστάσιος Αδαμόπουλος – Μεσσηνίας

Σπυρίδων Ζαχαριάς – Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Ευστάθιος Αναστασόπουλος – Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας

Αναστάσιος Γανώσης – Μεταφορών και Επικοινωνιών

Εξουσιοδοτημένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι – Συντονιστές Τομέων Πολιτικής

Χρυσοβαλάντης Μέλλος – Συντονιστής Τομέα Δημόσιας Υγείας

Περικλής Νικολακέας – Συντονιστής Τομέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η θητεία της νέας σύνθεσης της Περιφερειακής Αρχής είναι εξάμηνης διάρκειας, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.