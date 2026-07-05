Περιφέρεια Πελοποννήσου: 8,5 εκ. ευρώ για έργα προστασίας των ακτών

Νέα χρηματοδοτική πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 8,5 εκ. ευρώ για έργα προστασίας των ακτών από τη διάβρωση ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027».

Η πρόσκληση απευθύνεται στην Περιφέρεια και στους δήμους της Πελοποννήσου και αποσκοπεί στην υλοποίηση παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των παράκτιων περιοχών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η πρόσκληση εκδόθηκε με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού και χρηματοδοτεί έργα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης των ακτών, τα οποία τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται με ολοένα μεγαλύτερη ένταση, απειλώντας φυσικά οικοσυστήματα, δημόσιες υποδομές, τουριστικές περιοχές και τοπικές οικονομίες.

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων όπως η κατασκευή βυθισμένων ή πλωτών κυματοθραυστών, προβόλων, έργων τεχνητής αναπλήρωσης των ακτών, αποκατάστασης υποβαθμισμένων παράκτιων περιοχών, αποστραγγιστικών έργων, καθώς και άλλων τεχνικών παρεμβάσεων που περιορίζουν τις απώλειες εδαφικού υλικού και συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της ακτογραμμής.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη διατήρηση της ακτογραμμής, στην προστασία του φυσικού και τουριστικού κεφαλαίου της Πελοποννήσου, αλλά και στη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων των παράκτιων περιοχών. Παράλληλα, επιδιώκεται η διαφύλαξη σημαντικών οικοσυστημάτων και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις παράκτιες ζώνες.

Η νέα πρόσκληση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ευθυγραμμίζεται με το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους για έργα πρόληψης και προστασίας.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 8,5 εκατ. ευρώ και αφορά έργα που μπορούν να υλοποιηθούν τόσο από την Περιφέρεια Πελοποννήσου όσο και από τους δήμους της Περιφέρειας, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των παράκτιων περιοχών και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.