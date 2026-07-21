Συνεργασία της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με ΕΚΔΔΑ

Συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) ξεκινά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με στόχο την εκπαίδευση του προσωπικού, την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων διοίκησης και την αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών της.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρης Κατσαρός και ο πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ Βασίλης Έξαρχος, εγκαινιάζοντας ένα πλαίσιο κοινών δράσεων για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται η υλοποίηση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, η εκπόνηση ερευνών και μελετών, καθώς και η από κοινού συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν τον ψηφιακό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών.

Όπως επισημαίνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η συνεργασία αποσκοπεί στη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού, στην υιοθέτηση σύγχρονων διοικητικών πρακτικών και, τελικά, στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες.

Στην τελετή υπογραφής του μνημονίου συμμετείχαν επίσης η διευθύντρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του ΕΚΔΔΑ Αγγελική Μπουρμπούλη και διευθυντικά στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.