Ανοίγει προσωρινά σήμερα η 7η Επαρχιακή Οδός Εύα - Αριστοδήμειο για την παράσταση στην Αρχαία Μεσσήνη

Προσωρινά στην κυκλοφορία θα δοθεί σήμερα, Τετάρτη, μετά τις 4 το απόγευμα, το τμήμα Εύα - Αριστοδήμειο της 7ης Επαρχιακής Οδού, όπου ισχύει διακοπή της κυκλοφορίας λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, η προσωρινή άρση της διακοπής θα ισχύσει μόνο για σήμερα, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των θεατών στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης για την παράσταση «Amazigh in Situ» της PLAN-K/Filipe Lourenço Company, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, από αύριο, Πέμπτη 23 Ιουλίου, προγραμματίζεται η έναρξη των εργασιών ασφαλτόστρωσης στο τμήμα Εύα - Αριστοδήμειο, στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση της 7ης Επαρχιακής Οδού Μεσσηνίας (Τμήματα Μεσσήνη - Εύα και Εύα - Λάμπαινα)».