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Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026 15:24

Απαλλοτριώσεις για την παράκαμψη Άστρους

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Απαλλοτριώσεις για την παράκαμψη Άστρους

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Στη χρηματοδότηση των απαλλοτριώσεων που απαιτούνται για την κατασκευή της Παράκαμψης Άστρους προχωρά η Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς με απόφαση του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Πελοποννήσου 2026-2030 σχετική πράξη προϋπολογισμού 1.156.412 ευρώ.

Η χρηματοδότηση αφορά τις απαλλοτριώσεις που αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, με την Περιφέρεια να επιδιώκει την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών, ώστε το έργο να είναι πλήρως ώριμο και να μην προκύψουν καθυστερήσεις κατά τη φάση της υλοποίησής του.
Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η Παράκαμψη Άστρους αναμένεται να αντιμετωπίσει ένα από τα πλέον επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου, βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια και τις κυκλοφοριακές συνθήκες στον άξονα Τρίπολη – Άστρος. Η παρέμβαση εκτιμάται ότι θα διευκολύνει ιδιαίτερα τις μετακινήσεις κατά τη θερινή περίοδο, όταν η τουριστική κίνηση προς τη Βόρεια Κυνουρία αυξάνεται σημαντικά, ενώ στο συγκεκριμένο τμήμα έχουν σημειωθεί σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Η Περιφέρεια επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων αποτελεί κρίσιμο στάδιο για την ωρίμανση του έργου, καθώς διασφαλίζει ότι, με την έναρξη της κατασκευής, δεν θα υπάρχουν εκκρεμότητες που θα μπορούσαν να ανακόψουν την πρόοδό του.
Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και αφορά απαλλοτριώσεις συνολικής έκτασης 117.025,60 τε

Κατηγορία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
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